РИАМО – 4 мар. Дольщики корпусов-долгостроев в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников обеспокоились возможной остановкой строительства домов, сообщила «РИАМО в Люберцах» дольщица Татьяна.

«Мы обеспокоены тем, что в данный момент не ведется достройка корпусов №№6А,7А и 17А в микрорайоне Белая Дача. Администрация с нами на связь не выходит», – сказала Татьяна.

По словам сотрудника пресс-службы администрации Котельников, строительство не остановлено, финансовых трудностей у нового застройщика ГК «ПИК» нет.

«На одной из встреч с жителями в октябре (2018 года – ред.) было четко озвучено, что ГК «ПИК» располагает достаточными ресурсами для завершения строительства жилого комплекса «Белая Дача». В данный момент в связи с изменениями в законодательстве появился ряд вопросов, которые необходимо урегулировать, о чем и было сказано на встрече. Снижение темпов работ на объекте временное, вопрос решается», – заключил сотрудник.