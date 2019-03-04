РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. Застройщик проблемного ЖК «Авеню» в подмосковном Подольске в понедельник подал документы в Госстройнадзор для итоговой проверки, ввести объект в эксплуатацию планируют до конца II квартала текущего года, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

ЖК «Авеню» в центре Подольска начали строить по адресу: улица Рабочая, дом №4 на месте двух старых домов (улица Февральская, дом №35/8 и улица Рабочая, дом №2). Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса в 12 и 17 этажей на 207 квартир с торгово-досуговым комплексом и подземной автостоянкой. Сначала ожидаемым сроком ввода объекта в эксплуатацию было 29 февраля 2016 года.

«Застройщик ЖК «Авеню» в Подольске – ООО «СтройИнвест» – 4 марта подал документы в Госстройнадзор на итоговую проверку объекта строительства по адресу: улица Рабочая, дом №4. Рассмотрение документов продлится до 13 марта 2019 года. Согласно представленному документу, застройщиком планируются к завершению работы на объекте в срок до 15 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

Ввод объекта в эксплуатацию планируют осуществить до конца II квартала текущего года.

Строительство объекта осуществляется застройщиком ООО «СтройИнвест» на основании разрешения на строительство от 1 сентября 2014 года и продленного министерством строительного комплекса Московской области до 1 марта текущего года. По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова застройщиком и техническим заказчиком был разработан график завершения строительства данного объекта.