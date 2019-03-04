РИАМО - 4 мар. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прикрыли важные объекты от условного удара авиации и высокоточного оружия противника в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Под дымовой завесой были скрыты железнодорожные транспортные узлы с эшелонами военной техники, материально-учебная база, командные пункты и скопление техники на открытой местности.

«Выставление аэрозольного прикрытия осуществлялось дымовыми машинами ТДА, а также специальным переносным дымовым оборудованием. Для контроля качества постановки завесы применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые выполняли роль разведчиков условного противника», – отмечается в сообщении.

Всего в прикрытии объектов участвовало более 500 военнослужащих подразделений РХБЗ объединения, а также было задействовано свыше 400 специальных машин и оборудования.