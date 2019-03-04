РИАМО - 4 мар. Проект «Московское долголетие» привлекает все больше участников, тех, кто занимается не менее двух раз в неделю, насчитывается порядка 130 тысяч человек, сообщил в понедельник заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«Сейчас уже проект преодолел психологическую отметку в 200 тысяч уникальных участников, резидентов, а если говорить о тех москвичах, которые ходят не реже, чем два раза в неделю, то эта цифра почти 130 тысяч. У нас есть участники, которые за год проекта прошли все 10 направлений из 12, есть доля участников, которые ходят на три-четыре активности», - сказал Филиппов в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, самые популярные направления проекта среди пожилых москвичей - изучение иностранных языков, IT-технологии.

«Самые популярные - иностранные языки и IT-технологии, все, что связано с блогерами, Instagram, с фотографиями, коммуникациями. Мы всколыхнули этим проектом огромный пласт новых возможностей, когда наши старшие москвичи общаются друг с другом не только со своими друзьями, которые живут в Москве, они выходят на связь с теми регионами, в которых когда-то родились или учились», - пояснил Филиппов.

Пилотный проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года и за прошедший год вырос в постоянную общегородскую программу. В настоящее время в программе открыто 9097 групп, в которых занимаются или прошли обучение более 208 тысяч жителей города. Наибольшей популярностью у пенсионеров пользуются занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам, а также образовательные программы – компьютерные курсы и английский язык.