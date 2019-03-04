РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. В подмосковном Подольске 16 марта проведут «День красоты» для мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, женщины смогут воспользоваться услугами парикмахеров-стилистов и визажистов, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

Московская областная общественная благотворительная организация «Бумеранг добра» в Подольске 16 марта проведет развлекательное мероприятие в рамках Всероссийского социального проекта «День красоты для мам», которое будет проходить на территории центра «Семья» по адресу: улица Северная, дом №9А.

«Цель проекта – отвлечь мам, воспитывающих детей с инвалидностью, от повседневных забот о ребенке, а также развить коммуникативные навыки среди детей и укрепить внутрисемейные связи. В рамках мероприятия мы приглашаем мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в салоны красоты города, где им на благотворительной основе предоставляются услуги парикмахеров-стилистов, ногтевого сервиса и визажистов, а затем будет организованна фотоссесия», – сказал организатор.

Он отметил, что пока мамы отдыхают, для их детей и семей организуют праздник с шоу-программой, аниматорами, ростовыми куклами и подарками. Ожидается, что в проекте в Подольске примут участие 15 семей.

Команда благотворительной организации «Бумеранг добра» на протяжении 5 лет оказывает благотворительную помощь детским домам, детским социальным приютам, домам престарелых, бездомным детям и проблемной молодежи. Работа ведется не только в Подмосковье, но и в Алтайском и Красноярском краях.

В настоящее время организация проводит следующие проекты: «День красоты для мам», «Собери ребенка в школу», «День именинника для детей без попечения родителей» и многие другие.