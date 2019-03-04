РИАМО - 4 мар. В Москве на пересечении Окской улицы и Волгоградского проспекта произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в дорожной аварии никто не пострадал, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«В районе пересечения Окской улицы и Волгоградского проспекта столкнулись два транспортных средства. Без пострадавших», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.