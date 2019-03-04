РИАМО – 4 мар. Аферисты сколотили состояние на производстве и реализации контрафактных картриджей в Московском регионе, в настоящее время задержали десятерых активных участников банды, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан пресечена деятельность организованной группы, участники которой организовали производство и сбыт контрафактных расходных материалов для оргтехники под видом изделий всемирно известных торговых марок», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что противоправная деятельность осуществлялась в жилом доме в городском округе Истра.

«Склады с готовой продукцией находились в Московском регионе, Чувашской Республике, а также в республиках Марий Эл и Татарстан», – уточняется в сообщении.

Кроме того, при осмотре производственных и складских помещений обнаружено и изъято оборудование, в том числе станок для выжигания логотипов, голограммы известных зарубежных производителей, упаковочные материалы.

«Более 100 тысяч контрафактных картриджей, системные блоки и финансовые документы. По предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей», – дополнила Волк.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159, части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Задержано десять активных участников группы. В отношении пятерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.