РИАМО - 4 мар. Герои известных мультфильмов помогут пассажирам пройти регистрацию в сетях публичного Wi-Fi в московском транспорте и подмосковных электричках, говорится в сообщении пресс-службы киностудии «Союзмультфильм».

«Карлсон, Фрекен Бок, Волк и Заяц, Винни-Пух и Пятачок появятся при идентификации в публичном Wi-Fi в Московском метрополитене, на МЦК и в подмосковных электричках. Герои подскажут, как правильно зарегистрироваться в публичном Wi-Fi и поздравят с успешной идентификацией», – говорится в сообщении.

Совместный проект киностудии «Союзмультфильм» и оператора «МаксимаТелеком» на странице идентификации MT_FREE стартует в понедельник. Специально для проекта «Союзмультфильмом» предоставлены иллюстрации, выполненные художниками киностудии.

«Это уже второй совместный проект «Союзмультфильма» и «МаксимаТелеком» в сетях публичного Wi-Fi. В прошлом году в честь Дня защиты детей пользователи могли узнать малоизвестные факты о любимых мультфильмах при авторизации в сетях MT_FREE», – уточняется в материале.