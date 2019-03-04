РИАМО - 4 мар. Герои известных мультфильмов помогут пассажирам пройти регистрацию в сетях публичного Wi-Fi в московском транспорте и подмосковных электричках, говорится в сообщении пресс-службы киностудии «Союзмультфильм».
Совместный проект киностудии «Союзмультфильм» и оператора «МаксимаТелеком» на странице идентификации MT_FREE стартует в понедельник. Специально для проекта «Союзмультфильмом» предоставлены иллюстрации, выполненные художниками киностудии.
«Это уже второй совместный проект «Союзмультфильма» и «МаксимаТелеком» в сетях публичного Wi-Fi. В прошлом году в честь Дня защиты детей пользователи могли узнать малоизвестные факты о любимых мультфильмах при авторизации в сетях MT_FREE», – уточняется в материале.
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