РИАМО – 4 мар. Суд поддержал предупреждение Московского областного УФАС России, выданное аэропорту «Шереметьево» о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ранее в управление поступило жалоба АО «Шереметьево-Карго» о возможном нарушении в действиях АО «Международный аэропорт «Шереметьево»» антимонопольного законодательства.

«По итогам рассмотрения заявления, управление выдало аэропорту «Шереметьево» предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в уклонении от выдачи пропусков в контролируемую зону аэропорта без заключенного договора на соблюдение правил пользования инфраструктурой аэропорта, а также в сокращении срока, на который выдаются пропуска на работников и транспортные средства АО «Шереметьево-Карго» для обслуживания грузов и почты на территории аэропорта Шереметьево с трех до одного года», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным предупреждением, АО «Международный аэропорт «Шереметьево»» обратилось в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал аэропорту Шереметьево в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность предупреждения Московского областного УФАС России», – заключается в материале.