РИАМО - 4 мар. В городах Московской области организуют 16 крупных тематических ярмарок в период празднования Масленицы, всего планируют раздать более 30 тысяч блинов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Гулянья, посвященные Масленице, пройдут на территории в Московской области с 4 по 10 марта.

«Одним из главных атрибутов Масленицы является соломенное чучело и ароматные блины, которые призваны символизировать солнце, ведь они такие же круглые, золотистые и горячие. Отведать блины можно будет на 16 крупных тематических ярмарках, приуроченных к празднику, где блины можно будет не только приобрести, но также всем желающим их раздадут бесплатно. Запланировано к раздаче более 30 тысяч блинов», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, в Подмосковье реализуют свою деятельность 7103 нестационарных торговых объектов. Из них 385 торговых точек приходится на долю общепита. В рамках масленичных гуляний порядка 90 нестационарных объектов предложат гостям и жителям Московской области блины.

В ассортименте будут как обычные блины, так и блины с разнообразными наполнителями – мясом, сыром и ветчиной, творогом, сгущенкой, сельдью, красной рыбой, красной икрой, сметаной, вареньем, а также чай, кофе и другие горячие напитки.

Цена за один обычный блин со сметаной, маслом, сахаром или сгущенкой начинается от 50 рублей за штуку, а попробовать блины с начинкой можно будет от 85 рублей за штуку. В ряде точек блины готовятся непосредственно по заказу покупателя, а где-то продают уже готовые и разогреваются. Угощение можно как и отведать на месте, так и заказать с собой.

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