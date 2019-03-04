РИАМО - 4 мар. Жительниц Московской области поздравят с Международным женским днем известные российские артисты, которые с 4 по 6 марта проведут бесплатные концерты в разных городах Подмосковья, сообщила в понедельник министр культуры региона Нармин Ширалиева.

«Поздравление наших женщин с 8 Марта – это всегда новая инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году он с командой предложил вот такой формат (концерты-поздравления от артистов России – ред.), потому что у нас много городов и очень хочется, чтобы все были охвачены, чтобы была целая карта», - сказала Ширалиева.

Кроме того, она назвала артистов, которые будут поздравлять с 8 Марта жительниц Московской области.

«Мы подумали о том, какие герои очень разные могли бы поздравить женщин в своих жанрах, поэтому (пианист – ред.) Денис Мацуев со своим концертом, (актер – ред.) Олег Меньшиков с популярным спектаклем-оркестром, где он сам играет, (актер – ред.) Никита Высоцкий с программой «Дорога Высоцкого», (артист балета, балетмейстер – ред.) Вячеслав Гордеев с балетом, (автор-исполнитель –ред.) Денис Майданов с концертом, (артист балета и педагог – ред.) Николай Цискаридзе со спектаклем «Щелкунчик», где выступят его лучшие выпускники, и (композитор – ред.) Максим Дунаевский с концертом», - добавила Ширалиева.

По ее словам, бесплатные концерты-поздравления в честь Международного женского дня пройдут в Химках, Красногорске, Клину, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Зарайске и Наро-Фоминске.