РИАМО – 4 мар. С помощью Госадмтехнадзора в Подмосковье приведено в порядок 933 объекта за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Налажена очистка от снега и наледи на 245 пешеходных маршрутах, в 184 дворах, на 103 кровлях социально значимых зданий, на 74 воинских мемориалах и памятниках», – отмечается в сообщении.

Кроме того, приведено в порядок 53 контейнерные площадки, восстановлена наружная изоляция 10 участков теплотрасс.

«Также ликвидировано семь утечек теплоносителя, восстановлено освещение на 45 пешеходных зонах, 35 улицах и восьми дворовых территориях», – уточняется в материале.

Устранены нарушения на 55 детских площадках.

«Приведены в порядок 24 ограждения вдоль дорог. Пресечено 15 нарушений тишины и покоя граждан. Ликвидировано 72 единицы «рекламного мусора». Инспекторы способствовали приведению в порядок трех мест проведения земляных работ», – заключается в сообщении.