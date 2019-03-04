РИАМО - 4 мар. ПАО «МОЭК» выиграло в Арбитражном суде Москвы дело против управляющей компании в сфере ЖКХ ООО «Монолит» на сумму более 27 миллионов рублей, которые компания задолжала за тепловую энергию и горячую воду, поставленные в многоквартирные дома, говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании.

Рассматриваемая в суде задолженность за потребленные тепловую энергию и горячую воду сформировалась за период январь – апрель 2018 года.

«ООО «Монолит» является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и входит в «Антирейтинг компаний-должников», составленный ПАО «МОЭК». Просроченная задолженность данной управляющей компании перед ПАО «МОЭК» на текущий момент превышает 150 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

ООО «Монолит» на постоянной основе не оплачивает поставленные «МОЭК» ресурсы, создавая тем самым угрозу системе надежного теплоснабжения столицы.

В отношении УК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение особо крупного ущерба»).