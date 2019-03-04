РИАМО - 4 мар. В подмосковном Видном на перекрестке с круговым движением, соединяющем улицы Советская, Березовая и проспект Ленинского Комсомола (ПЛК), добавят дополнительную полосу, это поможет разгрузить движение транспорта на данном участке, сообщил журналистам глава Ленинского района Валерий Венцаль.

«На перекрестке не хватает еще одной полосы, которая позволит транспорту уходить на Жуковский проезд, не мешая общему потоку, спокойно ждать своей стрелки на светофоре», - сказал Венцаль.

По его словам, на данный момент - это самый сложный транспортный объект на территории Видного, так как на нем сходятся потоки автомобилей из нескольких микрорайонов города Видное.

Местные жители считают, что эти изменения помогут разгрузить движение на прилегающих улицах.

«Это действительно хорошее решение. Потому что сейчас жители вынуждены в часы пик стоять на круге, ожидая своего поворота, почти час. Мы ждем реализации всех этапов транспортной стратегии и надеемся, что проблема заторов на улицах Видного решится», - отметила редактор портала vidnoe.news Юлия Толдина.

Документация по проекту уже находится на экспертизе, расширение планируют сделать в 2019 году. Финансирование в размере 40 миллионов рублей будет осуществляться из Дорожного фонда Московской области.