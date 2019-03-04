РИАМО - 4 мар. Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о социальных доплатах российским пенсионерам сверх прожиточного минимума, соответствующий документ направили депутатам, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Получателям соцоплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума», – говорится в сообщении.

Около 4 миллионов пенсионеров получат увеличение выплат. В среднем на 511 рублей в месяц вырастет пенсия по старости, а также у тех, кто имеет право на федеральную соцдоплату. В среднем на 876 рублей увеличатся выплаты пенсионерам, имеющим право на региональную социальную доплату.