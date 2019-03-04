РИАМО - 4 мар. Администрация Ленинского района Московской области планирует провести встречу с жителями, чтобы обсудить вопрос транспортной разгрузки кругового движения на пересечении улиц Школьной и Советской, сообщил журналистам глава района Валерий Венцаль.
По его словам, реконструкция перекрестка - обязательное мероприятие, необходимое для оптимизации дорожного движения в городе Видное. Предполагается, что проект будет предусматривать устройство переходно-скоростных полос, позволяющих развести потоки транспортных средств. Деньги на проект предусмотрены в бюджете муниципалитета.
Ранее глава района представил журналистам стратегию развития дорог Ленинского района. Муниципалитет рассчитывает на региональную поддержку крупных инфраструктурных проектов, которые дадут максимальный эффект для развития территории.
Реализация стратегии предусматривает строительство новых выездов и модернизацию участков дорог с высоким трафиком. Более шести транспортных проектов на общую сумму более 17 миллиардов рублей готовят к реализации в муниципалитете с 2019 по 2021 года.
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