РИАМО - 4 мар. Администрация Ленинского района Московской области планирует провести встречу с жителями, чтобы обсудить вопрос транспортной разгрузки кругового движения на пересечении улиц Школьной и Советской, сообщил журналистам глава района Валерий Венцаль.

По его словам, реконструкция перекрестка - обязательное мероприятие, необходимое для оптимизации дорожного движения в городе Видное. Предполагается, что проект будет предусматривать устройство переходно-скоростных полос, позволяющих развести потоки транспортных средств. Деньги на проект предусмотрены в бюджете муниципалитета.

«Пока у нас готового решения нет, но мы уже начинаем разработку проекта. Вопрос заключается в том, что жителям улицы Школьная необходимо разъяснить, как будет проходить реконструкция. Надо понимать - это центральная часть города с исторической застройкой и неповторимым обликом, который необходимо сохранить. Мы договорились, когда появится проект, еще раз соберемся и подробно людям все объясним», - сказал Венцаль.

Ранее глава района представил журналистам стратегию развития дорог Ленинского района. Муниципалитет рассчитывает на региональную поддержку крупных инфраструктурных проектов, которые дадут максимальный эффект для развития территории.

Реализация стратегии предусматривает строительство новых выездов и модернизацию участков дорог с высоким трафиком. Более шести транспортных проектов на общую сумму более 17 миллиардов рублей готовят к реализации в муниципалитете с 2019 по 2021 года.