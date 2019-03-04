РИАМО – 4 мар. За первые дни Универсиады-2019 подмосковные спортсмены завоевали золото и серебро, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На соревнованиях в красноярском кластере «Сопка» по фристайлу XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 лучшим оказался подмосковный спортсмен Максим Буров», – отмечается в сообщении.

Подмосковный лыжник Антон Тимашов стал вторым в индивидуальной гонке на 10 километров.

«Стоит отметить, что по итогам этих соревнований все три призовых места достались сборной России. Спортсменов наградил президент Владимир Путин», – поясняется в материале.

Также во время победного матча с Китаем (счет 13:00) участницы подмосковной команды «Торнадо» в составе сборной России забили две шайбы. Одну – Наталья Пирогова на 40 минуте, другую – Анна Шохина на 52 минуте.

Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков добавил, что регион внимательно следит за всеми выступлениями, болеет и гордится подмосковными атлетами.

«Максим Буров профессиональный, опытный и талантливый спортсмен, чемпион международного класса, обладатель Кубка мира и Малого Хрустального глобуса – очень редкой награды. Антон Тимошов – известный в нашем краю лыжник, победитель массовых стартов. Хоккейный клуб «Торнадо» – многократный чемпион России, трехкратный обладатель Challenge Cup. Сейчас самое главное – не снижать планку и не расслабляться, впереди еще много матчей и соревнований. У нас есть все возможности достойно защитить честь страны и Подмосковья», – уверен министр.