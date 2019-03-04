РИАМО - 4 мар. В Москве организовано проведение доследственной проверки по заявлению о мошеннических действиях в отношении 93-летнего пенсионера, проживающего на западе города, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов дал указание подчиненным сотрудникам о проведении процессуальной проверки по одному из сообщений о нарушении прав пожилого москвича.

«С заявлением в Главное следственное управление обратилась дочь 93-летнего пенсионера, проживающего на территории Западного административного округа, которая сообщила, что ее отец – ветеран Великой Отечественной Войны – стал жертвой мошенников на сумму 150 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Как следует из заявления, мошеннические действия были совершены сотрудниками ритуального агентства при организации похорон.

«Следователи изучат все доводы, изложенные в заявлении, и проведут проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – подчеркивается в материале.