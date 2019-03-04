РИАМО - 4 мар. Строительство дороги с выездом на трассу позволит улучшить дорожную ситуацию и обеспечит выезд, минуя круговое движение на пересечении улиц Березовой, Советской и проспекта Ленинского Комсомола, сообщил журналистам глава Ленинского района Валерий Венцаль.

«В этом году мы должны приступить к строительству выезда из микрорайона. По проекту у нас появится дорога протяженностью почти 2 километра, связывающая город и трассу М-4 на примыкании с МКАД», - сказал Валерий Венцаль.

Шестой микрорайон считается одним из самых населенных в Видном, по подсчетам властей реализация проекта облегчит жизнь более 50 тысячам жителей микрорайона.