РИАМО - 4 мар. Для сельского поселения Развилковское Ленинского района построят дополнительные въезд и выезд, работы по строительству планируют завершить за 2 года, сообщил журналистам глава района Валерий Венцаль.

В Булатниковском поселении Ленинского района ранее состоялось торжественное открытие эстакады Дрожжино – Боброво, новая дорога призвана наладить транспортное сообщение между микрорайонами поселения и выезд жителей в Москву.

«Очень важное для нас направление - это Развилковское поселение, которое находится в близости к МКАД и Москве. Так, всегда одна проблема - это въезд и выезд. Сейчас Бесединская развязка на реконструкции. И все поселение, а это порядка 13 тысяч человек, пытается проехать в это узкое горлышко. Было принято решение построить дополнительный въезд и выезд. Сегодня развернут строительный городок, приступают к строительству», - сказал Венцаль.

По его словам, срок реализации - порядка двух лет.

Он добавил, что стоимость данного объекта составляет почти 1,5 миллиарда рублей.