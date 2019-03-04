РИАМО - 4 мар. Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщает в понедельник Газета.ru.



«Путин подписал документ «О приостановлении Россией выполнения договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», – говорится в сообщении.

Как указано на сайте Кремля, указ подписан в связи с необходимостью принятия «безотлагательных мер» из-за нарушения ДРСМД американской стороной.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Министерство иностранных дел уведомит о выходе России из ДРСМД.

Договор РСМД – соглашение между Россией (СССР) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанное 8 декабря 1987 года.