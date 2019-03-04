РИАМО – 4 мар. Подмосковная гимнастка выиграла серебро и бронзу международных соревнований в Испании, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международные соревнования этапа Гран-при по художественной гимнастике прошли 2 и 3 марта в городе Марбелья (Испания). Две высшие ступени пьедестала покорились российским спортсменкам.

«Первую строчку в дисциплине «индивидуальное многоборье» заняла Дина Аверина, второе место завоевала заслуженный мастер спорта Александра Солдатова, которая представляет Московскую область и тренируется под руководством заслуженного тренера России Анны Дьяченко. В упражнениях с лентой Александре покорилась бронзовая медаль», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков восхищен мастерством, которое демонстрируют подмосковные гимнастки.

«Традиционно спортсменки из России задают планку в этом виде спорта, но не стоит забывать о высочайшем уровне конкуренции, которая имеет место быть в гимнастике. Особую гордость вызывают успехи Александры Солдатовой, выступающей за Московскую область. Это далеко не первый ее успех на соревнованиях подобного уровня, что говорит о высоком уровне подготовки и мотивации нашей гимнастки. Поздравляю Александру с очередными медалями и желаю не меньших успехов на следующих этапах», – дополнил министр.