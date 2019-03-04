РИАМО - 4 мар. Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

В понедельник возле жилого дома на улице Большая Черемушкинская был обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. Прохожие незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, однако несмотря на оказанную помощь мальчик скончался.

«По данному факту следственными органами <…> проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказала собеседник агентства.