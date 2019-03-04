РИАМО - 4 мар. Глава Ленинского района Валерий Венцаль открыл в Булатниковском поселении эстакаду Дрожжино – Боброво, новая дорога призвана наладить транспортное сообщение между микрорайонами Булатниковского поселения и выезд жителей в Москву.

«Проект имеет большую социальную значимость для жителей микрорайонов Восточное Бутово и Бутово Парк-2. Мы наблюдали и контролировали ход строительства. Общаясь с инвесторами, мы всегда говорим, что объекты социальной инфраструктуры не должны отставать от ввода в эксплуатацию жилья. В данном случае мы видим, что инвестор выдерживает свои обязательства и сегодня мы получили трассу стоимостью без малого 2 миллиарда рублей», - сказал Венцаль.

Эстакаду первой в Московской области полностью построили за счет средств инвесторов.

Дорога начинается от улицы Новое шоссе и продолжается до микрорайона Восточное Бутово. Дорога существенно улучшит транспортную ситуацию в новых микрорайонах, обеспечит транспортное сообщение с Варшавским шоссе. Проект имеет большое социальное значение для жителей микрорайонов Восточное Бутово, Бутово парк 2, Щербинки.

Этот участок дороги позволит развить дальнейшую транспортную сеть района.