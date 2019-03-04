РИАМО – 4 мар. Трансмашхолдинг получил сертификат соответствия на вагоны метро «Москва-2019», в салоне нового поезда увеличены наддверные табло и используются экраны высокой четкости, до конца 2019 года в метро поступит 360 таких вагонов, сообщается на официальном сайте компании.

«Новые вагоны метро «Москва-2019», созданные на АО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), успешно прошли испытания и получили сертификат, подтверждающий их соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок», – говорится в сообщении.

Сертификационные испытания начались на заводе в январе текущего года.

В первую очередь, специалисты проверили электрическую прочность изоляции кабелей, защитное заземление, работу внутри салонных наддверных информационных табло, систему оповещения о пожаре. Затем в условиях депо, на открытых и закрытых участках, производились ходовые и тормозные испытания, в том числе при служебном электрическом торможении и экстренном торможении. Отдельно проведены испытания радиостанции, предназначенной для радиосвязи машиниста с диспетчером.

«В связи с изменением дизайна интерьера (пассажирские сиденья, конфигурация поручней, покрытие пола, облицовка салона), заново проведены эргономические испытания салонов, санитарно-гигиенические испытания элементов внутренней отделки», – добавляется в сообщении.

«Москва-2019» – это поезд метро, в котором применены сразу несколько новых технических решений. В салоне нового поезда увеличены наддверные табло, используются экраны высокой четкости. В интерьере салона изменено покрытие пола – раньше он был однотонным, а теперь – с шестигранными вставками другого цветографического решения. В «Москве-2019» новая облицовка салона и расположение поручней (шестиугольный поручень расположен под потолком между дверями противоположных бортов). Оптимизирована радиосвязь, обеспечивающая бесперебойную связь с диспетчерским центром.

Одно из главных технических новшеств – возможность электродинамического торможения состава до полной остановки без применения фрикционного тормоза. Эта технология позволяет составу сбрасывать скорость лишь за счет электродвигателей, без тормозных колодок. В результате торможение становится более плавным и тихим.

«В Московский метрополитен до конца 2019 года будет передано 360 вагонов новой серии», – заключается в материале.