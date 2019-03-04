РИАМО - 4 мар. Ученика четвертого класса школы №354 имени Дмитрия Карбышева госпитализировали в бессознательном состоянии после избиения одноклассником, сообщает в понедельник ТАСС.

«Ученик 4-го класса школы №354 имени Дмитрия Карбышева 1 марта был госпитализирован в бессознательном состоянии. Как рассказала полицейским его мать, это произошло после того, как ребенка избил одноклассник», – говорится в сообщении.

В данный момент ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Л.М. Рошаля.

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