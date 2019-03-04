РИАМО – 4 мар. В Подмосковье проходит первый этап регионального конкурса «Лучший по профессии», отборочный этап продлится до 15 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«До 15 марта в каждом подведомственном учреждении министерства социального развития Московской области проходит отборочный этап конкурса. В 2019 году конкурс проходит по следующим номинациям:«Лучший специалист по социальной работе»; «Лучший специалист по реабилитации»; «Лучший социальный новатор»; «Лучший специалист по предоставлению отдельных государственных услуг в области содействия занятости населения»; «Мастерство управления»», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она уточнила, что призовой фонд конкурса составит 2 миллиона рублей.