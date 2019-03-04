РИАМО - 4 мар. Группа компаний Logistics Partners передала «Почте России» свыше 50 тысяч квадратных метров складских помещений в логистическом центре «Внуково-2», работы завершили в рекордно короткие сроки – в течение 2018 года, сообщил РИАМО в понедельник представитель «Почты России» по макрорегиону Москва, исполняющий обязанности заместителя генерального директора компании по логистике Игорь Чебунин.

Новый логистический центр является вторым по величине в России после принадлежащего «Почте России» «Внуково-1», площадь которого составляет 65 тысяч квадратных метров.

«Запуск сортировочного центра «Внуково-2» является важным шагом, направленным на реализацию логистического потенциала «Почты России» и создание опорной инфраструктуры рынка электронной коммерции в нашей стране. Промышленная эксплуатация площадки, оснащенной по последнему слову техники, началась в первом квартале 2019 года», – отметил собеседник агентства.

Оборудование центра способно обрабатывать более миллиона писем и посылок ежедневно, оно не имеет аналогов на территории РФ. Запуск «Внуково-2» позволит «Почте России» нарастить объем поступающих отправлений и сократить сроки доставки посылок в Москве и Московской области. Заказы из интернет-магазинов, благодаря развитию фулфилмента, в Московском регионе будут доставляться в течение одного дня.

«В тесном сотрудничестве с командой «Почты России» нам удалось ввести в эксплуатацию здание логистического центра в очень сжатые сроки, реализовав при этом ряд инновационных разработок. Новый сортировочный комплекс полностью соответствует высокому уровню требований сложного и конкурентного рынка доставки», – дополнил операционный директор Logistics Partners Сергей Лысенков.