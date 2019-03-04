РИАМО – 4 мар. Исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как рэпер Децл, умер из-за острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Результаты экспертизы были обнародованы в Следственном комитете РФ.

«Телесных повреждений выявлено не было», – пояснили в ведомстве.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил первый альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известными песнями Децла стали «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».

Исполнитель скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ. Артиста похоронили 6 февраля в Москве.