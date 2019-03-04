РИАМО - 4 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Раменского района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (1 марта 2019 года - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 18 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Юрово сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории от западной границы деревни Клишева сельского поселения Заболотьевское до северной границы деревни Поповка села Сафоновское, далее до северной границы деревни Фенино, далее до восточной границы деревни Бисерово, далее до южной границы деревни Петровское сельского поселения Кузнецовское, далее до южной границы деревни Рыбаки сельского поселения Заболотьевское и до западной границы деревни Клишева.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.