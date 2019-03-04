РИАМО - 4 мар. Изменения в графике движения поездов «Аэроэкспресс» запланированы на Внуковском направлении в ночь с 4 на 5 и с 18 на 19 марта в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«В ночь с 4 на 5 и с 18 на 19 марта изменится время отправления поездов с Киевского вокзала и из аэропорта «Внуково», – говорится в сообщении.

Аэроэкспрессы отправлением в 00:00 проследуют в соответствии со следующим графиком: Киевский вокзал – аэропорт «Внуково», фактическое отправление в 00:10, прибытие в 00:43 вместо 00:33; аэропорт «Внуково» – Киевский вокзал – фактическое прибытие в 00:35 вместо 00:32.

Пассажиров просят предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.