РИАМО - 4 мар. Строительство сети дорог для обслуживания пожарного депо и отдела полиции планируется на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мы планируем построить сеть дорог для транспортного обслуживания пожарного депо, отстойно-разворотную площадку городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции и здания ОВД на территории АМО «Завод имени И.А. Лихачева». В ближайшее время будет определена подрядная организация, которая выполнит строительство», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Подведомственное департаменту ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс на выполнение подрядных работ по строительству объекта. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,165 миллиарда рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 28 марта 2019 года.

Проектом предусматривается строительство улично-дорожной сети 1,5 километра; устройство остановок общественного транспорта в заездных карманах глубиной 3 метра с посадочными площадками длиной от 30 до 40 метров с установкой павильонов ожидания; устройство разворотной площадки размером 15 на 15 метров.

Переход через проезжую часть будет организован по наземным пешеходным переходам. Предусмотрено строительство пяти новых светофорных объектов. Для удобства перемещения маломобильных групп нанесут тактильные, визуальные указатели.

«Территория развития АМО «Завод имени И.А. Лихачева», программа реновации которой утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным, – это один из крупных объектов, где сегодня ведется строительство. Всего проектами строительства предусмотрено строительство более 35 километров дорог, путепровод, два моста, шесть подземных пешеходных переходов, пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова», – отметил Бочкарев.