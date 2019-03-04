РИАМО - 4 мар. На социальной ярмарке «Ценопад» в подмосковном Дмитрове продали свыше 600 килограммов колбасных и мясных изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«С 26 февраля по 3 марта прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой было реализовано 3119 килограммов продовольственной продукции. В этот раз были зафиксированы рекордные продажи колбасных и мясных изделий – реализовано 620 килограмма», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, по его словам, большой популярностью пользовались грецкие орехи – продано 79 килограммов, молочная продукция – 410 килограммов, мороженая рыба – 380 килограммов, а также овощи и фрукты и консервированная продукция.

«Ценопадными» стали более 26 наименований продуктов питания: цветная капуста (150 рублей за килограмм), помидоры (150 рублей), толстолобик (550 рублей), барабулька (150 рублей), икра минтая и судака (50 рублей), сыр мааздам (399 рублей), а также колбаса, домашний сыр, зельц, злаки, сельдь тихоокеанская и красная икра, заключил Посаженников.