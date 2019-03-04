РИАМО - 4 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на то, что новое здание общеобразовательной организации в Можайском округе, которое построят вместо старой Тропаревской школы, необходимо возвести быстро, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе совещания была подчеркнута важность своевременного выполнения поручения по строительству новой школы в Можайском городском округе.

«Школа в Можайском городском округе, где было обрушение, очень важна. Соответствующие поручения по проектированию и началу строительства мною даны. Школа будет на 275 мест. Я прошу депутатов городского округа также обеспечить контроль за реализацией дорожной карты, потому что дети будут вынуждены ездить в соседний населенный пункт, наша задача – быстро построить эту школу», – сказал Воробьев.

Школа, расположенная в селе Тропарево Можайского городского округа, была построена в 1964 году. Двадцатого февраля в здании частично обрушилась кровля, в результате инцидента никто не пострадал. По поручению губернатора вместо старой школы будет построено новое образовательное учреждение. До момента его открытия дети будут посещать школу в соседнем селе.

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