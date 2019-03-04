РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. В городе Руза на днях состоялся культурно-спортивный праздник ГУ МВД России по Московской области, посвященный Дню защитника Отечества, с целью повышения уровня воспитательной работы и профессиональной подготовки сотрудников полиции, привлечения сотрудников органов внутренних дел Подмосковья и членов их семей к занятиям физкультурой и спортом.вошла в тройку лидеров спортивного праздника ГУ МВД России по Московской области в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В соревнованиях принимали участие команды территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД, полков полиции и ДПС, составленные из сотрудников, работников и федеральных государственных гражданских служащих, а также членов их семей», – говорится в сообщении.

Спортивная часть состояла из соревнований по гиревому спорту, перетягиванию каната и различных эстафет. Благодаря поддержке коллег и теплой дружественной атмосфере команда УМВД России по Подольску вошла в тройку лидеров практически по всем номинациям.

Все участники и гости праздника могли ознакомиться с выставками экспертно-криминалистической и медицинской техники, а также экспонатами, представляющими историю ГИБДД, и поучаствовать в фестивале чайных столов. В заключение праздника победителям соревнований вручили памятные подарки.