РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. Ребенок провалился одной ногой в открытый люк возле дома на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах, сообщается в группе «Типичные Люберцы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Испытали настоящий шок: ребенок провалился ногой в люк возле корпуса №6 дома №373 на Октябрьском проспекте. Спасло лишь то, что я держала ребенка за руку. Но крика было. В темное время об это безобразие еще можно было споткнуться и сломать руки-ноги», – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отметили, что данное место не является пешеходной дорожкой.

На момент публикации получить комментарий управляющей компании не удалось.