РИАМО – 4 мар. Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, пожарную безопасность в столице обеспечивают свыше 200 сотрудников МЧС и добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, проходят в Москве в период с 4 по 10 марта.

«Пожарную безопасность массовых мероприятий на 143 объектах в столице обеспечивают свыше 200 сотрудников московского главка МЧС и добровольных пожарных», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия каждую минуту находятся свыше 1,5 тысяч пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны.