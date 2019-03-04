РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. На территории подмосковных Люберец с 25 февраля по 3 марта зафиксировали три аварии, в которых пострадали четыре человека, говорится в сообщении службы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД муниципального управления МВД России «Люберецкое».

«На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 25 февраля по 3 марта произошли три дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с четырьмя пострадавшими. По всем фактам проводятся проверки», – говорится в сообщении.

Первого марта водитель Volkswagen Polo наехал на правый бордюрный камень на Октябрьском проспекте в Люберцах. В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажирка Volkswagen, ее госпитализировали в больницу городского округа Люберцы. А 2 марта водитель автобуса «ЛИАЗ 429260» на дороге МЕТК – Коренево – Овражки – Торбеево в поселке Коренево выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗ-3302», а затем с Peugeot Partner. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Peugeot.

Третьего марта неустановленный водитель наехал на 13-летнюю девочку на улице Ленина в Октябрьском. Она шла по проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся. Девочка самостоятельно обратилась в детский травмпункт города Люберцы.

«Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту проводится проверка, в результате которой установят причины случившегося», – заключается в сообщении.

Очевидцев ДТП в Октябрьском просят сообщить информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.