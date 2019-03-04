РИАМО - 4 мар. В столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, в связи с чем водителям не рекомендуют парковать машины в неположенных местах, в частности, вблизи широкоформатных рекламных щитов и под деревьями, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«По прогнозам метеорологов, 5 марта в столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду и небольшие осадки. Рекомендуем не оставлять автомобили вблизи широкоформатных рекламных щитов и под деревьями. Также просим не парковать машины в неположенных местах – это может затруднить движение или спровоцировать ДТП», – говорится в сообщении.

По всем вопросам о работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.

В Подмосковье и Москве на 4 и 5 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.