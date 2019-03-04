РИАМО – 4 мар. В Москве этой весной свыше 230 детей-сирот отправятся на оздоровительный отдых, сообщила в понедельник заместитель генерального директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур» Юлия Силенко.

«Весной у нас будет организован выездной отдых для детей-сирот – это 234 ребенка, которые будут отдыхать в семи оздоровительных лагерях в разных регионах: Крым, Краснодарский край, Белоруссия, Северный Кавказ, Подмосковье», – сказала Силенко.

Она отметила, что ГАУК «Мосгортур» старается сохранять клиентоориентированный подход в работе с московскими детьми льготных категорий.

«Дети-сироты также будут отдыхать этим летом – это больше 6 тысяч детей. Их ждет интересная программа с вожатыми. Так, 32 базы-отдыха будут готовы таких детей принять», – пояснила Силенко.