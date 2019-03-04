РИАМО - 4 мар. Компания «Аэроэкспресс» совместно с партнерами подготовила подарки для представительниц прекрасного пола в честь Международного женского дня, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Накануне праздника, 7 марта, в терминалах компании сотрудники «Аэроэкспресс» будут поздравлять женщин с наступающим Международным женским днем и дарить им цветы. Совместно с международной сетью доставки цветов AMF компания подготовила для пассажиров более 1,5 тысяч тюльпанов», – говорится в сообщении.

Кроме того, 8 Марта в салоне красоты Nail Spa, расположенном в терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту «Шереметьево», для женщин-пассажиров будет действовать скидка 30% на коктейльную укладку. Достаточно предъявить билет на «Аэроэкспресс» при посещении салона, чтобы получить услугу.

Также «Аэроэкспресс» запустил в своих соцсетях конкурс, приуроченный к празднику. Победитель проведет сутки в отеле Double Tree by Hilton Moscow Vnukovo Airport с посещением wellness-зоны отеля. Обладатели второго и третьего мест получат годовой абонемент на «Аэроэкспресс» и абонемент на 10 поездок в аэропорт и обратно. Победителей объявят 8 Марта.

С условиями конкурса можно ознакомиться в аккаунте «Аэроэкспресс» в социальной сети Instagram.