РИАМО - 4 мар. Комиссия по этике Госкорпорации «Роскосмос» рекомендовала уволить руководителя одного из отделов компании Станислава Жаркова после его слов о «скотобазе» в хрущевках, сообщается на официальном сайте Госкорпорации.

Жарков, являющийся начальником одного из департаментов в «Роскосмосе», опубликовал комментарий к записи в Facebook о реновации в Москве. Он назвал живущих в пятиэтажках хрущевской эры людей «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам» и будет портить новые здания. В дискуссии шла о переселении жителей хрущевок на нынешнюю территорию Центра Хруничева, где предполагается построить жилье.

«Комиссия по этике Госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет. Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», – говорится в сообщении.

Впоследствии Жарков публично извинился за свои слова и призвал рассматривать их как его личное мнение.