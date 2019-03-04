РИАМО - 4 мар. На Новинском бульваре в Москве грузовик, двигавшийся задним ходом, сбил двух женщин, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«Около 14:00 (4 марта – ред.) на Новинском бульваре около дома 28/35 грузовик движением задним ходом совершил наезд на двух женщин пешеходов. Обе пострадали, их госпитализировали», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины происшествия выясняются.