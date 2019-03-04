РИАМО - 4 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов организовать масленичные гулянья на высоком уровне, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Губернатор дал поручение главам муниципальных образований организовать на высоком уровне проведение масленичных гуляний в Подмосковье.

«Главы сделают так, чтобы эта неделя всем по-доброму запомнилась, поэтому необходимо организовать работу в наших муниципалитетах соответствующим образом», – сказал Воробьев.

С 4 по 10 марта Московская область отмечает Широкую Масленицу. В музеях и усадьбах Подмосковья проходят праздничные забавы. Помимо традиционных хороводов и сжигания чучела Масленицы, в Шахматове, например, устроят катания с горы на лошадях и собаках, в МВК «Новый Иерусалим» покажут спектакли московских театров, а в Мелихове выступит настоящий казачий хор и пройдет концерт классической музыки.

Масленичные гулянья организованы в 57 парках культуры и отдыха региона. На мероприятиях ожидаются более 140 тысяч человек.

В понедельник в регионе также открылись масленичные ярмарки. Наиболее красочные мероприятия организованы в городских округах Власиха, Коломенский, Королев, Люберцы, Можайский, Мытищи, Солнечногорск, Фрязино, Электросталь, Одинцовский, Щелково и в Волоколамском и Сергиево-Посадском муниципальных районах.