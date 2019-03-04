РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 6 марта выступит в эфире местного телевидения и ответит на вопросы граждан.

«Шестого марта в прямом эфире на Люберецком районном телевидении пообщаюсь со зрителями. Отвечу на интересующие жителей вопросы», – сказал Ружицкий на оперативном совещании в понедельник.

Эфир на Люберецком районном телевидении начнется в 19:30. Свои вопросы горожане могут задать по телефонам: 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52.