РИАМО - 4 мар. Сотрудники коломенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, который делал закладку наркотиков в одном из малолюдных районов города, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину, который длительное время стоял возле деревьев, а потом пытался их сфотографировать. Патрульные решили проверить документы у подозрительного гражданина, однако тот при виде правоохранителей попытался скрыться бегством, но был задержан.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции. В ходе досмотра вещей задержанного было обнаружено несколько свертков с неизвестным веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в пакетиках находился гашиш общей массой более 57 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.