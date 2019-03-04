РИАМО – 4 мар. Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» по предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила температуру горячего водоснабжения в многоквартирном доме №8/7 по улице Летная в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки по обращению жительницы вышеуказанного дома инспекторы замерили температуру контактным цифровым термометром в точках водозабора и установили, что она не соответствует нормам. В точках водозабора в ванных комнатах температура горячей воды составила +56 градусов и +56,2 градуса.

«Данные показатели отличаются от требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. В местах водозабора в квартирах жилых домов температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющая компания получила предписание об устранении нарушения не позднее, чем в течение 14 дней. В отношении ООО «ПИК-Комфорт» было возбуждено административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой «ГВС», организации пришлось выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

«В ходе контрольной проверки исполнения предписания, проведенной в установленные сроки, государственные жилищные инспекторы зафиксировали факт обеспечения жителей вышеуказанного дома услугой по горячему водоснабжению надлежащего качества. А именно, температура горячего водоснабжения в точке водозабора на момент проверки составила +66,1 градуса и +65,8 градуса», – заключил Соков.