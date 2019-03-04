РИАМО - 4 мар. В Московской области в первый класс на данный момент уже зачислили 63 тысячи детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье в первый класс уже зачислено свыше 63 тысяч детей. Запись в первый класс стартовала 1 февраля, за месяц было подано почти 74 тысячи заявлений», – сообщила Забралова.

По ее словам, подача заявления осуществляется через региональный портал госуслуг.

«До конца июня родители первоклассников могут записать детей в школы по территориальному признаку, а с 1 июля при наличии свободных – в любую понравившуюся школу. После прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов, сделать это следует в течение трех рабочих дней», – добавила Забралова.

Она уточнила, что решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение семи рабочих дней после предоставления оригиналов документов.