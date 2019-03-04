РИАМО - 4 мар. В 2019 году средняя стоимость одного дня пребывания в детских лагерях России составит от 1,8 тысячи до 3,5 тысяч рублей, сообщила в понедельник журналистам начальник управления продаж ГАУК «Мосгортур» Анна Антонова.

«Средняя стоимость программы на весенний каникулярный период варьируется от 1,8 тысячи рублей до 3 тысяч рублей в сутки на человека, что, в принципе, за недельную смену не так сильно бьет по карману родителей, в то же время создает комфортное пребывание в лагере, возможность поменять сферу деятельности и обстановку, а также подготовиться к новому учебному периоду», – сказала Антонова.

Она отметила, что летом средняя стоимость одних суток в детском лагере будет в диапазоне от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году около 52 тысяч московских детей льготных категорий поедут в загородные лагеря и на базы семейного отдыха.