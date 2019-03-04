РИАМО - 4 мар. В новой Москве на Боровском шоссе автомобиль Lexus врезался в стоящий КамАЗ, в ДТП пострадал один человек, обстоятельства аварии выясняются, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На 29 километре Боровского шоссе автомобиль Lexus наехал на стоящий КамАЗ. В результате ДТП один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.